Roma-Milan 1-1 | succede tutto nel recupero | ad Abraham risponde Saelemaekers

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle(inviato all'Olimpico) - Le pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio 6;...- Un posto per la Champions.di questo pomeriggio vale tantissimo, Mourinho e Pioli lo sanno e non vogliono sbagliare: giallorossi e rossoneri sono appaiati a 56 punti, chi vince opera il sorpasso e si prende il ...Ma non solo: in ballo c'è l'Europa con i bergamaschi che vogliono avvicinarsi al quarto posto (hanno battuto lunedì la, e proprio i giallorossi sfideranno oggi il), mentre i granata non ...

Pellegrini 6,5: inizio in sordina, ma poi viene fuori alla grandissima. Una giocata di fino dietro l’altra, fa il Dybala col pallone tra i piedi. Mai un pallone buttato, tante scelte giuste. Abraham ...Si accende solo nei minuti finali Roma-Milan, partita importante nella corsa Champions di entrambe e che ha aperto il sabato della 32ma giornata di Serie A. Le due squadre chiudono sull’1-1 dopo un re ...