Roma-Milan 1-1 | pareggio Capitale! | LIVE NEWS

Dal 94' al 97'.è tutta nel recupero del secondo tempo. Prima il gol illusorio di Abraham , poi il pareggio di Saelemaekers . Nel mezzo un equilibrio infinito tra due squadre che hanno cercato per prima .... Termina con un incredibile pareggio in pieno recupero il big match del sabato di Serie A tra, impegnate in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. All'Olimpico finisce 1 - 1 una sfida non particolarmente emozionante e povera di colpi di scena, almeno fino ...15Maignan 6 : concentrato e attento su ogni intervento, non può nulla sul gol di Abraham. Calabria 5,5: si addormenta e regala una ripartenza sanguinosa alla. Nel complesso, non una ...

Roma-Milan 1-1: gol di Abraham e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Emozioni tutte nel finale all'Olimpico: Roma e Milan pareggiano 1-1 in una sfida importante per la corsa alla Champions. Novanta minuti intensi ma senza troppe occasioni da una ...Roma-Milan finisce 1-1, Mourinho e Pioli si smezzano un punto rimanendo quarti a pari punti (57) e favorendo l’Inter che domani, contro la Lazio, potrebbe raggiungere le due rivali nella corsa Champio ...