Roma-Milan 1-1 | Mourinho | “Più orgoglioso che triste”

(Di sabato 29 aprile 2023) Josè, allenatore della, ha parlato al termine del pareggio per uno a uno contro ilallenato da Stefano Pioli. All’Olimpico, i giallorossi illudono tutto il proprio popolo con un goal al novantaquattresimo siglato da Abraham. Nonostante le tantissime assenze, tra cui quella di Dybala in panchina, i ragazzi diottengono un punto importante che mantiene l’equilibrio in classifica.: “I ragazzi sono fantastici” Il tecnico portoghese ha commentato cosi la gara dei suoi giocatori: “Credo sia ingiusto per noi questo pareggio. Solo noi con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di quello che siamo come gruppo, possiamo giocare una partita contro ilcome l’abbiamo giocata con tutte le difficoltà ...

- La possibilità di staccare ilnella corsa Champions è sfumata al 97' per la, che dopo il gol di Abraham a inizio recupero (93') si è fatta riprendere dai rossoneri all'Olimpico , ...Così Stefano Pioli, allenatore del, ha commentato su Dazn il pari con laall'Olimpico. "Io credevo alla vittoria - ha poi aggiunto - In questo momento stiamo bene. Siamo un gruppo compatto ...Commenta per primo La rete last minute di Saelemaekers nel finale diha permesso a Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo. I rossoneri infatti, restano quarti in Serie A a pari punti proprio con i giallorossi. Il tutto in attesa, domani, di Inter - ...

Roma-Milan 1-1, le pagelle Sky Sport

Pioggia di critiche per Charles De Ketelaere dopo Roma - Milan: ancora una prova poco convincente dell'attaccante belga ...Al termine di Roma-Milan, finito in pareggio con il risultato di 1-1, il tecnico giallorosso Josè Mourinho commenta in conferenza stampa quanto successo. Ecco quanto raccolto ...