Roma-Milan 1-1 | i top&flop | che Celik | Saelemaekers salvatore della patria

Pazzesco all'Olimpico. La sfida Champions trafinisce in parità sul punteggio di 1 - 1 con due gol in pieno recupero: prima Abraham al 94' illude i giallorossi, al 97' pareggia Saelemaekers. Giallorossi e rossoneri restano appaiati ...Commenta per primo Tanto orgoglio e, ovviamente, un gran rammarico. Josè Mourinho ha un mix di sentimenti al termine di(1 - 1 il finale), con i due gol di Abraham e Saelemaekers arrivati nel recupero della sfida dell'Olimpico. 'Se si parla solo diil risultato è ingiusto per noi. Solo noi, ...IL TABELLINO1 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori : 94' Abraham, 97' Saelemaekers Assist : 94' Celik, 97' Leao Ammoniti : 16' Tomori, 24' Matic, 71' Ibanez, 75' Krunic, 83' Cristante. ...

Roma-Milan 1-1, le pagelle Sky Sport

Roma, 29 aprile 2023 – Espugnare lo stadio Olimpico battendo la Roma di Mou per mettere una buona ipoteca nella lotta alla prossima Champions League: questo l’obiettivo del Milan che, invece, riesce a ...Roma-Milan, le parole di José Mourinho ai microfoni di DAZN: ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano al triplice fischio. Era una partita dal peso specifico non indifferente, uno snodo cruciale ...