Roma-Milan 1-1 | gol al fotofinish di Abraham e Saelemaekers

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) –pareggiano per 1-1 nell’anticipo della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. I gol arrivano nel recupero: al vantaggio giallorosso conal 94?, replicaal 97?. In classifica le due squadre restano appaiate al 4° posto con 57 punti, 4 in meno della Lazio seconda e 2 in meno della Juventus terza. L'articolo proviene da Italia Sera.

- La possibilità di staccare ilnella corsa Champions è sfumata al 97' per la, che dopo il gol di Abraham a inizio recupero (93') si è fatta riprendere dai rossoneri all'Olimpico , ...Così Stefano Pioli, allenatore del, ha commentato su Dazn il pari con laall'Olimpico. "Io credevo alla vittoria - ha poi aggiunto - In questo momento stiamo bene. Siamo un gruppo compatto ...Commenta per primo La rete last minute di Saelemaekers nel finale diha permesso a Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo. I rossoneri infatti, restano quarti in Serie A a pari punti proprio con i giallorossi. Il tutto in attesa, domani, di Inter - ...

Roma-Milan 1-1, le pagelle Sky Sport

Segna Abraham al 94', Saelemaekers risponde al 97'. Finale folle all'Olimpico nel recupero di Roma-Milan. Mourinho nel post torna sulla giustizia ...La Roma assapora la vittoria ma viene gelata all’Olimpico dalla rete di Saelemaekers allo scadere. Queste le parole del tecnico Mourinho al termine della gara ai microfoni di Dazn e ...