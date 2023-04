Roma-Milan 1-1 | Abraham e Saelemaekers in gol nel recupero

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 aprile 2023)(ITALPRESS) – All’Olimpiconon vanno oltre l’1-1 con i gol nel finale di. Come il 2-2 dell’andata, anche il ritorno si decide nei minuti di, ma stavolta il pareggio è un risultato che i rossoneri portano a casa col sorriso dopo essere andati sotto nel punteggio al 94?. L’emergenza infortuni non aiuta Josè Mourinho che lascia in panchina Dybala (non al meglio) e schiera il doppio centravanti-Belotti, mentre Kumbulla guida la difesa in assenza di Smalling e Llorente. La partita del centrale albanese però dura solo 15? a causa di un problema al ginocchio che costringe il tecnico portoghese a procedere subito con un cambio: il prescelto è Bove, mentre Cristante arretra nel terzetto come ai tempi di Fonseca. La ...