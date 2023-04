Roma-Milan 0-0 LIVE | Mourinho sorprende con Abraham e Belotti | nei rossoneri c'è Giroud con Leao

Stefano Pioli ha le idee chiarissime anche poco prima del fischio d'inizio della sfida in casa della: 'Oggi è molto difficile, ma noi ci arriviamo bene - ha aggiunto il tecnico rossonero a Dazn ...Commenta per primo Josè Mourinho , tecnico della, ha parlato poco prima del via della sfida dell'Olimpico al cospetto delai microfoni di Dazn : 'Il momento è decisivo, e noi siamo in difficoltà. Dobbiamo avere fiducia in chi gioca, .... Federico Ferri, direttore Sky Sport: 'Una sfida tra due squadre da coppe europee' Intervista nello speciale di Leggo, Mexes: 'Tifo per i giallorossi, la Capitale è più ...

Roma-Milan: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Ufficiali le scelte di formazione di José Mourinho e Stefano Pioli: manca poco al fischio d'inizio di Roma-Milan ...1' Si parte! Primo pallone per il Milan. Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico di Roma, dove tra poco il Milan sarà ospite della Roma di José Mourinho, ...