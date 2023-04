Roma-Milan 0-0 LIVE | Leao per Saelemaekers | occasione rossonera

. Federico Ferri, direttore Sky Sport: 'Una sfida tra due squadre da coppe europee' Intervista nello speciale di Leggo, Mexes: 'Tifo per i giallorossi, la Capitale è più ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca (inviato all'Olimpico) - Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2022/23Primo tempo povero di emozioni all'Olimpico.mai pericolose: nella ripresa ripresa si ripartirà così ...

Roma-Milan 0-0: Belotti vicino al gol | La diretta La Gazzetta dello Sport

Fikayo Tomori è stato ammonito durante Roma-Milan dopo un fallo su Andrea Belotti: salterà la Cremonese la prossima giornata.54' Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz, dentro Saelemaekers. 51' Corner anche per il Milan. Bennacer dalla bandierina, Pellegrini mette fuori di testa. 47' Primo corner per la ...