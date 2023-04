Roma-Lido | cambiano gli orari Cotral | “Dal 2 maggio ci sarà un treno ogni 15 minuti”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023)glidella, oggi ribattezzata Metre. Lo fa sapere lo stesso gestore,, che sul proprio sito web pubblica la seguente nota: “Sulla Metre dal 2ciun15, dal lunedì al sabato, da inizio a fine servizio. Glisaranno organizzati in questo modo: 5:30 – 5:45 – 6:00 – 6:15 etc. 14:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 etc. Così sono facili da ricordare e non hai bisogno di consultarli spesso”. A breve tutti glidisponibili sull’App e sul sito di. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia ...