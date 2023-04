Roma | il Campidoglio assume 800 vigili e 60 funzionari | online il bando di concorso

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023)– È stato pubblicato sul sito istituzionale diCapitale www.comune..it e all’Albo pretorio capitolino, sul sito di Formez PA https://www.formez.it/ e sul sito InPA https://www.inpa.gov.it/ ildelpubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 800 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale, Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza e di 60 posti nel profilo professionale dio Economico-Finanziario. L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it . Le candidature devono essere presentate entro il trentesimo giorno, ...