Roma | il 2 maggio sciopero dell’Atac | orari e fasce di garanzia

(Di sabato 29 aprile 2023)– Si prospetta un inizio dida incubo per ini. Se infatti per lunedì 1 il servizio metro è stato prolungato fino alle 1.30 di notte, per la giornata di martedì 2è stato indetto unodei mezzi. Il sindacato Faisa Confail ha proclamato la mobilitazione di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nel territorio diCapitale, loriguarda l’intera rete Atac e l’intera reteTPl. Sulla rete Atac loriguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Il servizio sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Alle ore 12.31 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi Durante le, nelle stazioni ...

... paesino che si affaccia sul lago di Bracciano alle porte di: 'In Prefettura ci hanno assicurato rinforzi per garantire la sicurezza il prossimo 3- dice la prima cittadina - con questa ...- "Osservatori e analisti sottovalutano sistematicamente la crescita italiana perché non ... Sui verdetti attesi adalle agenzie di rating, e in particolare da Moody's che già colloca i BTp ...... si terrà dal 2 al 6al Teatro Gian Carlo Menotti e si preannuncia come il più atteso di ...di Parigi e Direttore del Corpo di ballo e della Scuola di ballo del Teatro dell'Opera di, a ...

Mercoledì 3 maggio ci sarà un grande spiegamento di forze dell'ordine, in divisa e in borghese, per controllare il raduno di fedeli che si ritroveranno a Trevignano, insieme ...