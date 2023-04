Roma Femminile | Totti | «Siete nella storia della società»

Gol di Giada Greggi e di Elisa Bartoli Immagine di repertorio (Fotogramma) Lavince il primo scudetto della propria storia con 4 giornate d'anticipo. Le giallorosse, allenate dal tecnico Alessandro Spugna, conquistano matematicamente il tricolore grazie al ...- Laè campione d'Italia . Le giallorosse di Alessandro Spugna conquistano il primo scudetto della loro storia: decisiva la vittoria per 2 - 1 sulla Fiorentina in uno stadio 'Tre Fontane' in ...La tribuna si ricopre di uno striscione festante, moltissime le lacrime che le ragazze non trattengono, in primis proprio quelle della capitana, laha scritto una pagina importante ...

Roma-Fiorentina femminile 2-1, rivivi la diretta: è scudetto giallorosso! Corriere dello Sport

La Roma vince il primo scudetto della sua storia: grande successo delle giallorosse, il vantaggio sulla Juventus è di 14 punti ..."Vincendo lo Scudetto con la squadra della mia città e con i colori del mio cuore ho realizzato il sogno di una vita. Oggi lo avete realizzato ...