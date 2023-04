Roma femminile campione d’Italia per la prima volta nella storia | Fiorentina battuta 2-1 al Tre Fontane

(Di sabato 29 aprile 2023) Laper lasua. Al Trele giallorosse di Spugna battono 2-1 lagrazie alle reti di due ragazzene come Giada Greggi ed Elisa Bartoli e conquistano l’aritmetica del titolo tricolore con tre turni di anticipo. Un risultato che premia una stagione perfetta per lache – tra le squadre di questa Serie A – è l’unica a punteggio pieno dall’inizio della Poule Scudetto. Di fronte, c’è la squdra viola che ha perso quattro delle ultime sei gare (1V, 1N). Nonostante un avvio incoraggiante delle ospiti, il copione della partita lo scrive lache dopo undici minuti è già in vantaggio. Sugli ...

- La Roma di Alessandro Spugna è chiamata a un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storico scudetto della sua storia. Nel match valido per la sesta giornata della poule scudetto della Serie A

Femminile, Roma-Fiorentina: la cronaca del match RomaNews

La Fiorentina Femminile esce sconfitta dal match dello Stadio Tre Fontane contro la Roma. Nel sesto turno della Poule Scudetto, le viola cadono per 2-1 di fronte alle giallorosse, passate in vantaggio