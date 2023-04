Roma beffata all' Olimpico | al 97' Saelemaekers firma il pari

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 aprile 2023) È stato solo un attimo. Come abbracciare le porte del paradiso per poi essere svegliati subito dal sogno, e venire strattonati di nuovo nella realtà. 93' e 97' i minuti decisivi. A Tammy Abraham ha risposto Alexisnel recupero di unMilan infuocato, che si chiude con un 1-1 finale che rispecchia i valori espressi in campo. Mourinho può sicuramente uscire più soddisfatto di Pioli, vista anche l'emergenza infortuni in quel di Trigoria. Ma andiamo con ordine. I rossoneri schierano l'undici di gala, quello che ha eliminato il Napoli ai quarti di Champions e che, probabilmente, affronterà l'Inter nella semifinale. Mentre Mourinho sorprende tutti con una soluzione tattica che non adottava addirittura dal 3 novembre scorso, nell'ultima del girone di Europa League contro il Ludogorets: il tandem pesante composto da Abraham e Belotti. Alle ...