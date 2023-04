Rione Libertà | uomo cade da un prefabbricato | ricoverato al San Pio

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un cittadino di origini rumene è caduto dal tetto di unabbandonato in via Follerau alfinendo malamente al suolo dopo un volo di circa 4 metri. E’ successo nella serata di ieri. Probabilmente l’, senza fissa dimora, era alla ricerca di un rifugio per la notte: e a causa delle ferite riportate nell’impatto per il rumeno è stato necessario il ricovero all’Ospedale San Pio dove è stato trasportato in codice rosso dal personale del 118 che era stato allertato da alcuni passanti che avevano notato il corpo di unriverso al suolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ad i Carabinieri che hanno avviato da subito gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

