Rintraccia il fratellastro | si incontrano e si innamorano | “Stiamo insieme da 9 anni e abbiamo due figli”

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Ana e Daniel sono una coppia di ragazzi spagnoli. Fin qui nulla di strano. Peccato però che sono fratello e sorella, anche se non sono cresciuti. Il padre di Ana aveva abbandonato lei e la madre quando era piccola, per rifarsi una vita con un’altra donna. “Mia madre mi ha detto che mio padre ci aveva abbandonati per fondare un’altra famiglia e che aveva avuto un altroo“, le parole di Ana a El Espanol. La donna sapeva dunque di avere un fratello, ma non l’aveva mai incontrato. Quando ha deciso dirlo, contattandolo su Facebook, non poteva sapere che dal loro incontro sarebbe sbocciato l’amore. “Ci amiamo e questo è quello che deve prevalere”. I due fratelli stannoormai da 9e hanno dato alla luce 2. Ana ha deciso di raccontare nel dettaglio ...