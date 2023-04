Riforma Patto di stabilità | la controproposta italiana

"La "controproposta" italiana sulladeldi stabilità è "di considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai fini del Pnnr, e le spese per l'Ucraina, in modo ...La "controproposta" dell'Italia sulladeldi stabilità è "di considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai fini del Pnnr, e le spese per la difesa, ad ...Il titolare di via XX Settembre si è poi soffermato sulla " controproposta " dell'Italia sulladeldi stabilità : "Considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ...

Riforma patto di stabilità, il commento di Sofo: "Elementi di miglioramento ma non possiamo creare ulteriori difficoltà" La7

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La "controproposta" dell'Italia sulla riforma del Patto Ue di stabilità è di "considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai fini del Pnrr, e le spese per la difesa, ad esem ...