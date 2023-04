Riforma del patto di stabilità | la controproposta italiana

"La "controproposta" italiana sullaPatto di stabilità è "di considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai finiPnnr, e le spese per l'Ucraina, in modo ...La "controproposta" dell'Italia sullaPatto di stabilità è "di considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai finiPnnr, e le spese per la difesa, ad ...In sostanza, la disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell'utilizzocontratto a termine nel 2023, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché ...

L’Italia è l’ultimo Paese aderente al Meccanismo europeo di stabilità a non aver ratificato l’accordo di modifica del trattato. Prima il governo Meloni si è nascosto dietro l’attesa della decisione de ...Il titolare di via XX Settembre si è poi soffermato sulla “controproposta” dell'Italia sulla riforma del Patto di stabilità: “Considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai ...