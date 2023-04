Riciclato pure Bonafede L' ex ministro piazzato alla giustizia tributaria

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 aprile 2023) L'ex politico grillino appare «immortale». E così dopo Luigi Di Maio, che si appresta a volare verso il Golfo Persicoconquista di una poltrona Ue, e altri che citeremo in seguito, torna in pista Alfonso. L'exgrillino dellanei governi Conte I e II, persa la poltrona di via Arenula, e dopo che l'Antitrust gli ha impedito per un anno di riprendersi il suo vecchio studio da avvocato, torna in scena grazie a un generoso Giuseppe Conte che continua a piazzare i suoi fedelissimi. Come dire un efficiente «navigator», il leader del M5s che con un colpo, è riuscito a collocare, «trombato» per il limite del secondo mandato, e allo stesso tempo mettere all'angolo il Pd, segnando ancor di più il solco che divide Conte dsegretaria I Pd, Elly Schlein. ...