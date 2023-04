Retegui è una certezza | torna dall'infortunio e segna subito!

... Mateotorna aparlare di Nazionale ma anche del proprio futuro che potrebbe essere in ...ora al Tigre ha parlato della possibilità di lasciare la sua attuale squadre e di iniziarenuova ...... che potrebbe essere riscattato dagli argentini consentendo così a Marotta ed Ausilio di abbassare la cifra del conguaglio per. CHAMPIONS FONDAMENTALE -variabile importante quella del ...in Nazionale non è uno scandalo, ma la conseguenza di tutto quello che è successo negli ... Arrivare sui campi d'erba è statagrande soddisfazione, non avevo più la "marmellata" sulle cosce ...

Retegui: 'Probabile un trasferimento a luglio'. L'Inter ha un asso ... Calciomercato.com

Mateo Retegui si prepara al trasferimento nel campionato di Serie A: l'attaccante della Nazionale italiana si è imposto negli ultimi mesi ...L‘Inter si muove decisa per la prossima stagione. I nerazzurri sembrano avere le idee chiare sul futuro. Definiti ormai gli addii della squadra, Marotta va all’assalto dei rinforzi della rosa. Da ques ...