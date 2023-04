Resta tetraplegica dopo un intervento per un tumore benigno | due medici a processo Il caso di Sabrina Di Girolamo | «In sala c’era uno specializzando»

Due medici sono finiti a processo per il caso che il 22 agosto 2017 ha travolto Sabrina Di Girolamo, parrucchiera di Terracina rimastadopo un'operazione a un tumore benigno. "Avevo solo 36 anni, due figlie da crescere e tanti sogni. Quel maledetto giorno mi hanno tolto tutto, la mia vita è diventata un inferno. Mai e ...Ora la donna è13 ore senza fegato dopo un parto cesareo: l'incredibile storia di Isabel, salvata dai medici Maledetto intervento 'Avevo solo 36 anni, due figlie da crescere e tanti sogni... Quel maledetto ...

Operata per un tumore benigno all'età di 36 anni, con un intervento che i medici dell'ospedale di Verona avevano definito a rischio zero. Al risveglio, per la donna originaria ...Un'operazione si è trasformata in un incubo per Sabrina. Titolare di un negozio di parrucchiera a Terracina, moglie innamorata e madre di due figlie adolescenti: la giovane donna di ...