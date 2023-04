Reggio Emilia | runner travolto e ucciso da un' auto | arrestato il conducente

Dopo gli accertamenti, la procura diha ordinato l'arresto dell'uomo.Un arresto per il runner, travolto e ucciso stamattina in località Zurco del comune di Cadelbosco Sopra in provincia di. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Guastalla, sotto il costante coordinamento della Procura di, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, a ...commenta Tragedia all'alba a Cadelbosco di Sopra , in provincia di. Un runner di 56 anni , Paolo Guidetti , è morto dopo essere stato investito da un'auto intorno alle 7:30. La vittima stava correndo lungo la strada quando è stato travolto da un'auto ...

Reggio Emilia, runner travolto e ucciso da un'auto all'alba TGCOM

