Regata Accademia Navale 630 | trionfo completo per la piccola Lunatika

(Di sabato 29 aprile 2023) Tagliando il traguardo di fronte all’di Livorno alle ore 00.54 min. 54 secondi di ieri, 28 aprile 2023,, Sunfast 3600, condotto in doppio da Guido Baroni e Alessandro Miglietti ha vinto le Line Honours – il primo in tempo reale – della sesta edizione delladell’(Ran) 630 con un tempo complessivo di 4 giorni, 13 ore 54 minuti e 54 secondi. A seguire, con un distacco di soli 27 minuti alle ore 1 e 21 minuti, ha tagliato il traguardo Amapola II di Gherardo Maviglia, primo yacht in equipaggio, mentre il terzo arrivato a Livorno è stato Audace, arrivato alle ore 14:04, condotto in doppio da Beppe Agliardi e Pasquale Volpi. Adi Baroni-Miglietti la vittoria della...