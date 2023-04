Reddito di cittadinanza | scadenza di 7 mesi in bilico

Leggi su consumatore

(Di sabato 29 aprile 2023) I cosiddetti occupabili dovrebbero ricevere il sussidio soltanto per 7lungo il 2023 ma qualcosa potrebbe rovinare i piani del governo Ildicambia pelle e si avvia a modificare innanzitutto il nome. L’unica certezza, in realtà, in questo momento è che si chiamerà in maniera diversa e riguarderà una platea inferiore L'articolo proviene da Consumatore.com.