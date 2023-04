Real Valladolid vs Atletico Madrid – probabili formazioni

(Di sabato 29 aprile 2023) L’continuerà a inseguire ilsecondo in classifica nella Liga quando continuerà la sua campagna interna in trasferta contro ildomenica 30 aprile sera. La squadra di Diego Simeone è attualmente terza, a due punti dai campioni del, mentre ilè 14°, a quattro punti dalla zona retrocessione, con sette partite ancora da giocare. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...

L'esperto di Sky parla dell'interessamento per Ivan Fresneda , esterno destro classe 2004 di proprietà del... terzino destro del 2004 in forza al. Grazie ad una stagione che soprattutto nella prima ... infatti, da attenzionare anche le mosse delMadrid, che nei mesi scorsi sembrava poter porre ...Commenta per primo Classe 2004, già titolare nel: Ivan Fresneda è uno dei talenti più luminosi del calcio spagnolo. Dopo i tentativi invernali di Newcastle, Arsenal e Juve ora anche il Milan si sta interessando al terzino iberico.

Calciomercato – Di Marzio: “Milan su Fresneda del Real Valladolid” Pianeta Milan

Nella 32ª giornata de LaLiga si sfidano Real Valladoli e Atletico Madrid, gara prevista domenica 30 aprile alle 21:00 al Nuevo José Zarrilla ...Classe 2004, già titolare nel Real Valladolid: Ivan Fresneda è uno dei talenti più luminosi del calcio spagnolo. Dopo i tentativi invernali di Newcastle, Arsenal e Juve ora anche il Milan si sta inter ...