Ratifica del Mes | il ministro Giorgetti | “E’ una parte | anche noi abbiamo richieste Ad esempio l’Unione bancaria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) “Il Mes è una, non la sola, rispetto a diverse situazioni che sono ancora in discussione su cuinoile nostre, ad“. Ha risposto così ilGiancarloa margine dell’Ecofin a chi gli chiede delleUe dire il Mes. Rispetto alla posizione di chi chiede che prima l’Italia faccia lae poi si proceda a trattare su altro, “noi neun’altra”: “Bisogna cominciare a discutere di tutto”. Solo ieri 28 aprile, è arrivato un nuovo appello dell’Europa all’Italia perché completi ladel Meccanismo europeo di stabilità. Un modo per rinnovare il pressing sul ...