Rassegna stampa 29 aprile 2023 | Def | passa la nuova risoluzione

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce il Pil nel primo trimestre in Italia, oltre la media europea. L’Istat stima +0,5% rispetto al trimestre precedente e +1,8% in termini tendenziali. ‘La ripresa di inizioprospetta un tasso di crescita acquisito del Pil per ilstimato allo 0,8%’, fa sapere l’istituto di statistica. ‘L’ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti’, è il commento del ministro Giorgetti. Meloni, ‘basta fare Tafazzi, l’economia italiana va molto bene. Previsioni oltre le stime, misure del governo efficaci’. Ma Bankitalia frena, ‘permangono i rischi da inflazione e frenata del Pil’. Il Governo, dopo lo scivolone di ieri a Montecitorio, risolve la questione dello scostamento del pareggio di bilancio con l’approvazione da parte di entrambe le Camere delladi ...

