Raniero Monaco di Lapio | chi è la fidanzata Beatrice Olla | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin su canale 5! Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche il celebre attoredi. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto su di sé: dall’amore alla carriera. Non solo, rivelerà anche alcuni dettagli sulla sua dolce metà:. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei! La vita privata didiL’attorediha avuto una vita amorosa piuttosto stabile e ricordiamo solo due grandi amori nella sua vita. Prima dell’attuale, ha avuto una lunga e bellissima ...