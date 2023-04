(Di sabato 29 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Sunrise, Florida, e tra gli incontri in programma spicca il tag team match tra Juice Robinson & Jay White e Ricky Starks & Shawn Spears. Nel main event Cash Wheeler se la vedrà con Jay. Jay White & Juice Robinson vs. Ricky Starks & Shawn Spears (3 / 5) Il match parte subito forte, Starks e Spears non hanno perso tempo ed hanno immediatamente attaccato i loro avversari. Lo scontro si è svolto in modo equilibrato ed a spuntarla alla fine è stato il Bullet Club Gold, decisiva la Blade Runner di Jay White ai danni di Shawn Spears. Vincitori: Jay White & Juice Robinson Nel post match Ricky Starks ha attaccato con estrema foga i due membri del Bullet Club Gold costringendoli così ...

...di un nuovo pick - up compatto che sarà prodotto in Brasile e dovrebbe chiamarsi Ram. Ram: ... nell'ottobre 2022 e che sarà presente in tutti gli showroom entro la fine del. L'architettura ..."The Flash" è prodotto da Barbara Muschietti (i film "IT", "La Madre") e Michael Disco ("" ... un film di Andy Muschietti: "The Flash", che sarà nelle sale italiane il 14 giugno...The Flash sarà nelle sale italiane il 15 giugnodistribuito da Warner Bros. Pictures. In The ... 'The Flash' è prodotto da Barbara Muschietti (i film 'IT', 'La Madre') e Michael Disco ('- ...

Rampage 28.04.2023 Lethal Injection Zona Wrestling

Jay Lethal e Cash Wheeler si sono scontrati in un match uno contro uno nell'ultima puntata di AEW Rampage: ecco cosa è successo.La prossima puntata di AEW Rampage avrà un match molto particolare in card, dato che si tornerà nell'Hardy Compound dopo un bel po' di tempo.