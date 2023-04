Ramon Agnelli fidanzato? Il ballerino parla della propria situazione sentimentale

(Di sabato 29 aprile 2023) La scorsa settimana ad Amici è uscito a sorpresa, pupilla di Alessandra Celentano. Ildi danza classica è stato quindi ospite di Silvia Toffanin che lo ha accolto nel suo salotto a Verissimo. Fra racconti sulla scuola di Maria De Filippi e aneddoti privati, ilha confessato anche di essere single ma di aver avuto in passato “qualche storiella”. Nel fargli la domanda sulla vita amorosa Silvia Toffanin ha educatamente usato il genere neutrondo di “persona” al proprio fianco. “Sei riuscito a coltivare l’amore, a innamorarti e avere una persona al tuo fianco?“. Un termine probabilmente non usato a sproposito, dato chesu Instagram non ha mai nascosto di far partecomunità LGBT+, ma in tv non ha ...

Momento emozionante per Silvia Toffanin . A farla commuovere nella puntata di sabato 29 aprile su Canale 5 di Verissimo. Il ragazzo ha da poco abbandonato la scuola di Amici. Ma è sulla sua vita privata che si è concentrato. Il ballerino, infatti, quando aveva 12 anni ha perso mamma per un tumore e a ...Come di consueto, sabato 29 aprile su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo , il talk show condotto da Silvia Toffanin con numerosi ospiti in studio. Tra questi,, il ballerino eliminato dal Serale di Amici di Maria De Filippi , l'attrice Gabriella Pession , la coppia formata da Claudio Bisio e Sandra Bonzi , gli attori de Il Patriarca Primo ...Leggi anche La proposta di Lorella Cuccarini ad Alessandra Celentano Dopo l'eliminazione del ballerino, chi sarà costretto a lasciare definitivamente la scuola di Amici Per saperne ...

Ad Amici il dolcissimo ricordo di Ramon della sua mamma che non c'è più ma anche un dolce annuncio da fare Durante l’intervista a Verissimo di questo pomeriggio, Ramon Agnelli, il ballerino di Amici 2 ...Per un prestigioso evento al Teatro Arcimboldi di Milano saranno presenti tre ex allievi del talent di Amici. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.