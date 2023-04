Rai | Fuortes al San Carlo di Napoli Merlino a Rete4 | Palombelli su La7

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 29 aprile 2023) Accelera la nuova fisionomia della Rai targata centro-destra. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, infatti, nel Consiglio dei Ministri convocato per le ore 10 del 1° maggio verrà discusso anche un emendamento specifico. O, per meglio dire, ad personam. Inserito all'interno di un ordine del giorno che prevede misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e in materia di salute, l'emendamento prevedrebbe che tutti gli amministratori dei teatri decadano al compimento del settantesimo anno di età.