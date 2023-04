Rafaela Pimenta | “Proseguo lavoro di Raiola Mi davano della prostituta”

Intervista al Corriere della Sera per, l'avvocato che ha preso in mano l'eredità da agente di Mino Raiola . La donna ha raccontato alcuni aspetti del suo lavoro ma anche come ha conosciuto il potente e compianto ...... Pogba, Haaland, Donnarumma e Balotelli, il Corriere della Sera ha intervistatol'avvocatessa che, prima insieme al cugino di Mino, Enzo Raiola, e oggi da sola dopo la 'scissione', ha ...A un anno esatto dalla morte di Mino Raiola ,- ribattezzata "la Signora del calciomercato" - racconta il percorso che l'ha portata a gestire una scuderia da mezzo miliardo di euro. Brillante avvocata,inizia a lavorare ...

Pimenta: 'Che sciacalli dopo la morte di Raiola, mi davano della prostituta. Haaland varrà 1 miliardo, Pogba crede ... Calciomercato.com

Pogba sta migliorando e ritrovando le condizioni per questo finale di stagione: Allegri si aggrappa a lui per salvare il salvabile.Rafaela Pimenta e il ricordo di Mino Raiola: "Mi hanno dato della prostituta, Haaland vale un miliardo. Su Pogba..." ...