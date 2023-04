Il nuoto di Misha contro la guerra. Mykhailo, campione in 'esilio' per colpa dell'invasione russa, teme come tutti i big ucraini di vedere svanire - a causa del minacciato boicottaggio del suo Governo - il sogno più grande: quello ...Il nuoto di Misha contro la guerra. Mykhailo, campione in 'esilio' per colpa dell'invasione russa, teme come tutti i big ucraini di vedere svanire - a causa del minacciato boicottaggio del suo Governo - il sogno più grande: quello ...

Rabbia Romanchuk: “Russia senza regole, non rispetta nessuno. A Parigi sarò d’oro” La Gazzetta dello Sport

L’ucraino rivale di Paltrinieri non ritorna in patria da più di un anno: “È dura, ma io mi alleno per vincere i Giochi” ...