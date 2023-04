Quinta dimensione – Il futuro è già qui | la seconda puntata del 22 aprile 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 29 aprile 2023) Il sabato sera di Raitre continua ad essere all’insegna della divulgazione. Dal 15, infatti, alle 21:45 torna con laedizione-Ilè già qui, programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Quattro puntate per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Il tutto, con un linguaggio accessibile e immediato. Nel corso di questa edizione, Barbara Gallavotti analizzerà alcuni bisogni primari che accomunano la nostra specie a moltissime altre: quello di nutrirsi, di comunicare, di unirsi per generare discendenti e quello, unicamente umano, di creare e preservare l‘antichità e l‘arte. ...