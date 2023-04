“Quest' estate…” Jannik Sinner | tam-tam impazzito | vita stravolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Giacomo Naldi è il nuovo fisioterapista died è stato una presenza fissa durante la trasferta americana, caratterizzata tra l'altro dalle ottime prestazioni del tennista altoatesino. I due avevano lavorato insieme per una sola settimana, ma avevano capito di avere un certo feeling: e così la collaborazione è diventata sempre più seria, con Naldi che ha lasciato la Virtus Bologna dopo sei anni. Una scelta che in pochi si aspettavano, dato che Naldi stava benissimo con le V nere: eppure ha deciso di lasciare il basket per seguirenella sua scalata ai vertici del tennis mondiale.dovrà però fare a meno del suo nuovo fisioterapista durante uno dei momenti più importanti della stagione: Naldi ha infatti rivelato al Corriere di Bologna che non sarà a Wimbledon, ma per cause di forza ...