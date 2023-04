Questa non è Hollywood | gli hooligans al cinema parte prima

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 aprile 2023) Milano, 29 apr – Oggi e settimana prossima ci occuperemo die, per la precisione, di film con a tema le gradinate e glibritannici. Negli anni sono uscite tantissime pellicole a tema: qualcuna memorabile, qualcuna discreta ed altre assolutamente dimenticabili, quando non orribili. Ne abbiamo scelte quattro tra le più significative, che vi invitiamo a scoprire o a riscoprire. Pellicole che hanno come protagoniste le tifoserie del West Ham United, del Millwall, del Chelsea e dell’immaginaria squadra dello Shadwell Town. Glial: The Firm Siamo sul finire degli anni ’80 e il football inglese è nel suo periodo più nero: i drammatici fatti dell’Heysel, il 29 maggio 1985, hanno interrotto il dominio delle squadre di club in Europa, estromettendole in toto dalle competizioni internazionali; ...