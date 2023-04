Quando i greci negarono la patria e divennero cittadini del mondo

(Di sabato 29 aprile 2023) Queste poche righe vanno lette in relazione oppositiva a un mio precedente scritto sullo scetticismo. Si tratta cioè di individuare, in maniera ovviamente assai schematica, delle correnti di pensiero greche che, di contro alla valorizzazione delle differenze politiche ed etnoculturali, hanno piuttosto mirato al loro superamento, in un contesto segnato dal tramonto delle póleis, dovuto al sopravvenire dell’egemonia macedone e della successiva koiné ellenistica. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2023 Cosmopolitismo: un male antico Inizio da Arnold Gehlen. Tra i tanti suoi testi decisivi, che andrebbero studiati e meditati oggi ancor più di ieri – ad esempio, si pensi al fondamentale concetto espresso in quest’opera di «morale ipertrofica» – Morale e ipermorale (Ombre Corte, 2001) si apre con due capitoli dedicati rispettivamente al cinico ...

