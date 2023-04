Quando ho pane stantio lo preparo come faceva la mia nonna! In tanti hanno voluto la ricetta!

Leggi su donnaup

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilripieno al forno è una ricetta insolita, perfetta per una cena veloce, ma gustosa. Può trasformarsi in un antipasto invitante,ospiti inattesi si presentano alla porta, affamati e curiosi di assaggiare i vostri manicaretti. Si realizza confresco o convecchio, a seconda delle disponibilità in casa. Meglio sarebbe servirsi di un filoncino intero perché la presentazione finale è davvero sfiziosa, ma al bisogno, anche 7 diverse pagnottelle si rivelano utili per altrettante monoporzioni. Il risultato è davvero spaziale: una crosticina croccante e un interno morbido e scioglievole. Dal momento che contiene proteine, carboidrati e latticini, è completo o quasi di tutti i micronutrienti, per cui, se intendete presentarlopiatto unico, servitelo con un buon piatto di insalata di ...