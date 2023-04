Quali auto rubano di più in Italia? Fate attenzione se la vostra macchina è tra quelle nella top 5

Leggi su direttanews

(Di sabato 29 aprile 2023) I dati sui furti arrivano direttamente dalla Polizia Stradale. Ecco cosa dicono i numeri relativi agli ultimi mesi di attività da parte dei criminali, I dati sui furti d’sono sempre in costante crescita. Solo il 2020, per gli ovvi motivi derivanti da lockdown e chiusure, aveva fatto segnare, nel nostro Paese, una decrescita. Ma, con la fine delle restrizioni, i numeri sono tornati a crescere., però, cinque tipi divengono rubati maggiormente in. Eccosono lepiù rubate in? – Foto Ansa – DirettaNews.comI motivi per cui un’viene rubata sono molteplici. Ovviamente, se l’è di valore, il rischio aumenta. Ma rischiano anche ...