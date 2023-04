Enzo Ghinazzi , in arte, vola income special guest di un festival musicale tanto popolare quanto attualmente controverso, considerando il clima di tensione internazionale verso l'ex ..., da tempo apprezzato in, è stato protagonista anche di uno dei video che hanno promosso la manifestazione. Il 7 aprile, sul profilo Instagram del festival, è stato pubblicata la clip con ...Dopo due annitorna inper partecipare all'evento di cui spesso è stato ospite Al Bano. Nello spot che annuncia l'evento il cantante italiano intona 'Bella ciao'. La scelta di intervenire nello show ha ...

Pupo in Russia come giurato di un festival: valuterò canzoni sovietiche sulla guerra, scoppia la polemica Virgilio Notizie

Il cantante Pupo farà da giurato al festival Road to Yalta, in Russia, dove si esibiranno canzoni sovietiche sulla guerra. Sui social è polemica ...Pupo andrà in Russia per fare da giurato al festival musicale "Road to Yalta". Un festival propagandistico per legittimare il 'furto' di Putin dei territori ucraini ...