Pupo in giuria al “Sanremo” russo | il cantante ospite d’onore al Cremlino | ad aprire l’evento “Bella ciao”

(Di sabato 29 aprile 2023) A sorpresa il 2 maggioparteciperà alladel Festival patriottico del, Road to Yalta, considerato il. Atteso come «speciale», il volto delitaliano sul sito delnon passa inosservato, considerato l’attuale conflitto in corso in Ucraina. Una guerra che anche al Festival sarà presente, nei testi delle canzoni.che riunisce gli artisti «stanchi della perfidia degli Stati Uniti» ha, infatti, tra i suoi obiettivi quello di «rafforzare la vera immagine del soldato-liberatore sovietico». La presenza dirischia di scatenare un incidente diplomatico, data la posizione assunta dall’Italia contro l’invasione russa. «I concorrenti condividono i nostri valori. ...

Ha fatto il giro del web la notizia della partecipazione dicome membro dellaa Road to Yalta, festival di musica internazionale russo giunto alla quinta edizione dove - come si annuncia sul sito ufficiale - le "canzoni sovietiche sulla guerra ...A sorpresa il 2 maggioparteciperà alladel Festival patriottico del Cremlino, Road to Yalta , considerato il Sanremo russo. Atteso come "ospite speciale", il volto del cantante italiano sul sito dell'evento non ...Non è la prima volta cheprende parte al festival, ci era già andato nel 2021, esattamente un anno prima dell'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Lo scenario globale ora però è del tutto ...

Pupo al Sanremo della Russia, il cantante in giuria al festival della canzone patriottica del Cremlino ilmessaggero.it

Il 2 maggio sarà l'ospite d'onore, a due anni dalla sua ultima partecipazione. L'immagine del cantante nel sito ufficiale dell'evento ...Ha fatto il giro del web la notizia della partecipazione di Pupo come membro della giuria a Road to Yalta, festival di musica internazionale russo giunto alla quinta edizione dove - come si annuncia s ...