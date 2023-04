Pupo andrà in Russia per fare da giurato al festival propagandistico ' Road to Yalta'

Non mi fa piacere sapere che luilì'. Al Bano non fa giri di parole mentre commenta la notizia della partecipazione dial festival che è stato ribattezzato il 'Sanremo russo'. La voce di '...C'è l'invasione dell'Ucraina, ci sono crimini di guerra, Putin bombarda donne, vecchi e bambini ma che importain Russia per fare da giurato al festival musicale 'Road to Yalta'. Ad annunciarlo in via ufficiale i canali social della kermesse. La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web e ...... come se nulla fosse, annuncia chein Russia a fare il giudice Scherziamo". " Ci vuole un ...che si sta macchiando dei peggiori crimini contro l'umanità " si legge in un altro tweet su, ...

Pupo va in Russia per il Festival della canzone patriottica 'Road to Yalta'. Pioggia di critiche: "Insulti i … la Repubblica