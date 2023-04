“Può giocare con noi…” | Roma | la bordata di Mourinho pesantissima in diretta

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo il pareggio per 1-1 della suacontro il Milan di Stefano Pioli, José Mourinjo ha lanciato unaintelevisiva. Dopo la brutta sconfitta di lunedì scorso rimediata in trasferta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ladi Joséha pareggiato questa sera per 1-1 contro il Milan. I giallorossi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... con il suo stile: 'La squadra femminile - ne approfitto per fare i complimenti alle ragazze e al mister per lo Scudetto - ha un difensore centrale che viene dal Bayern Monaco, leicon ...Per Orsato si. Il gioco resta fermo per diversi minuti per un infortunio occorso a Tomori che per ora stringe o denti. Gioco molto spezzato e ritmi decisamente bassi in questa prima ......reggere i 90 minuti e a questo punto nonche essere classificato come semplice13esimo uomo (anche se eccelso). Chiesa, invece, dal suo rientro post infortunio non è più lo stesso, sembra...