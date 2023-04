Proscenic | Floobot X1 vincitore del premio Red Dot

(Di sabato 29 aprile 2023) Il nuovo robot aspirapolvereX1 divince il prestigiosoRed Dot grazie al suo innovativo design, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, annuncia che il suo nuovo robot aspirapolvereX1 ha vinto il prestigioso Red Dot Award 2023per il Product Design.X1 diè stato progettato per offrire un’esperienza di pulizia innovativa, garantendo un utilizzo semplice ed efficace. Il robot aspirapolvere ha funzionalità avanzate come il sistema di lavaggio ad alta frequenza e la base di svuotamento automatico con luce UV. Inoltre possiede la navigazione assistita da laser PathPro e i sensoridi identificazionedei tappeti. Queste funzionalità rendono la pulizia più efficiente ed ...

Nuovi robot aspirapolvere progettati per rimuovere in maniera efficace anche lo sporco più ...Entrambi i dispositivi fanno dell'autonomia, della potenza e della versatilità d'uso i propri cavalli di battaglia, maX1 si distingue dal "fratello" V10 per essere fornito anche di ...X1 e V10: la scheda tecnica La vavigazione assistita dal laser PathPro garantisce una mappatura accurata della casa, personalizzabile e modificabile attraverso la app di, ...