Pronti a collaborare | Meloni rivendica | un successo la missione a Londra

(Di sabato 29 aprile 2023) "Lanel Regno Unito è stata un. Il Memorandum d'Intesa, che abbiamo siglato con il Primo Ministro Rishi Sunak, rappresenta un grande risultato e corona l'eccellente stato dei rapporti tra le nostre Nazioni". La premier Giorgiasuggella con un video postato sui social il viaggio ache l'ha vista impegnata tra giovedì e venerdì in una quarantottore nella capitale inglese. "L'Italia e il Regno Unito sono pronte aattivamente per conseguire gli obiettivi comuni", lo ha detto la presidente del Consiglio su Facebook. Oltre all'incontro con Sunak,è stata al centro di un ricevimento all'ambasciata italiana con oltre 400 invitati, le grandi imprese italiane, le banche, e i colossi della finanza. In seguitoha ...

... eravamoa liquidarlo come un altro gioco di vampiri. Centinaia di ore di gioco dopo, eravamo tutti presi e non ne avevamo mai abbastanza. Inutile dire che siamo davvero onorati di...con gIANMARIA è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a ... GIANMARIA E MICHIELINPER IL TOUR È un periodo incredibilmente ricco di impegno per i ...Siamocon la pubblica amministrazione locale e centrale, i fondi privati di investimento e i nostri partner industriali per contribuire a realizzare questa visione" . Un piccolo ...

Meloni, un successo la missione nel Regno Unito: "Pronti a collaborare" Il Tempo

"La missione nel Regno Unito è stata un successo. Il Memorandum d’Intesa, che abbiamo siglato con il Primo Ministro Rishi Sunak, ...La premier: L’Italia e il Regno Unito sono pronte a collaborare attivamente per conseguire gli obiettivi comuni ...