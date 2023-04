Programmi TV di stasera | sabato 29 aprile 2023 Sette Giorni ci riprova con le polemiche sul 25 aprile e l’incoronazione di Re Carlo III

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 29 aprile 2023)(foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: L’Eredità – Viva la Rai Novità Game. Il game show condotto da Flavio Insinna va in onda con una puntata speciale per raccontare e ripercorrere la lunga storia della Rai, i suoi protagonisti e le tappe significative di un percorso che ha lasciato la sua impronta nel mondo del costume e dello spettacolo italiano. Dal bianco e nero fino alla grande fiction deinostri. Protagonisti – anche in questa occasione – sei concorrenti: Al Bano, Gigi D’Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, le coppie Tullio Solenghi/Massimo Lopez, Pierpaolo Spollon/Matilde Gioli, che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza. Una puntata speciale che vedrà Al Bano e Luca Argentero nelle vesti di ospiti alle prese con ...