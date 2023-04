Probabili formazioni Roma-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Dybala in panchina | torna Giroud

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Con Napoli-Salernitana spostata a domenica pomeriggio, diventala partita che aprirà il sabato della trentaduesima giornata di Serie A. Ad arbitrare la partita sarà Daniele Orsato, con Baccini e Berti come assistenti e Camplone come quarto uomo. Al VAR invece ci saranno Di Paolo e Abbattista. Sono 35 i precedenti con Orsato per i giallorossi, con 13 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, ma le ultime cinque consecutive. Migliore lo score dei rossoneri, con 13 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte. Per il direttore di gara vicentino sarà il terzoin carriera, dopo il 2-1 giallorosso del 27 ottobre 2019 e l’1-1 del 9 gennaio 2016. Per i capitolini,dovrebbe aver recuperato dal problema alla caviglia ma sarà difficile vederlo dal primo minuto, in preallarme El Shaarawy, con lui ...