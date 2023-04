Primo Reggiani | chi è la fidanzata Federica Pacchiarotti | età | lavoro | figlio | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato pomeriggio su Canale 5 con il salotto più amato dagli italiani: Verissimo. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche l’amato attore. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dalla carriera alla famiglia. La suaè l’amore della sua vita: si chiama, conosciamola meglio! La vita privata diGli amori e le avventure nella sua vita non sono certamente mancati: per tre anni è stato fidanzato con l’attrice Martina Stella. I due si sono conosciuti nel 2008 e nel 2011 hanno preso strade diverse. Dopo alcuni anni in cui si è goduto la vita da single, nel 2014 si è fidanzato con Costanza Caracciolo: l’ex velina di Striscia la ...