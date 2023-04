Primo Maggio | vescovo Napoli | manca pace senza giustizia sociale

(Di sabato 29 aprile 2023) "Sentiamo forte la necessità dila quale non potrà mai esservi. Troppo spesso i poveri sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste, che non tengono conto della ...

Conto alla rovescia per il Concerto dela Roma. Ospitato come di consueto sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, l'evento gratuito di musica dal vivo più grande d'Europa batte il tempo quest'anno al ritmo di "L'Italia è ...Ilè la festa della dignità del lavoro. È la festa della Repubblica fondata sul lavoro" scandisce, citando Luigi Einaudi e Giorgio La Pira. "L'unità del Paese significa unità sostanziale ...Ilsarà sott'acqua, con piogge sparse su gran parte del Paese: andrà meglio, probabilmente, sulle isole maggiori, mentre le precipitazioni saranno diffuse inizialmente al Centro ed al ...

Eventi 1 maggio: consigli su cosa fare in Emilia Romagna il Resto del Carlino

Gli appuntamenti del mese negli spazi culturali del Comune di Lecco tra Alfa Centauri, buchi neri e proiezioni in cupola ...Da oggi, 29 aprile 2023, e per tutto il weekend, 1 maggio incluso, si potrà visitare l’intero complesso di Donnafugata (piano nobile, parco storico e Museo del Costume) al prezzo speciale di 4,00 €. C ...