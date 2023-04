Previsioni meteo | forti temporali in arrivo su mezza Italia | Primo maggio con l' ombrello

Milano.Milano, la situazione Campo barico in progressivo cedimento favorirà l'ingresso di correnti più umide atlantiche.in peggioramento sul nord Italia in questo finale ...La nuova data verrà comunicata martedì 2 maggio RICCIONE (RN) - Gli organizzatori hanno sperato fino all'ultimo nel sole di Riccione ma ledelsi confermano pessime per la giornata di lunedì: l'amministrazione comunale ha pertanto deciso di rinviare il Picnic del primo maggio. L'evento verrà riproposto con la stessa ...Torino.Torino, la situazioneTorino - Cede l'anticiclone sull'Europa occidentale, favorendo l'ingresso di una perturbazione atlantica. Tempo in progressivo ...

Oggi nubi in aumento su Torino, ma senza fenomeni significativi. Maltempo in arrivo tra domani e la Festa dei Lavoratori con piogge abbondanti ...Previsione meteo aggiornata per l'Italia di lunedì 01 maggio Molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, a tratti anche di forte intensità a ridosso delle Alpi centro-occidentali; neve oltre i 1900m.